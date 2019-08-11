Вашингтон, , 17:09 — REGNUM

Студия Universal приняла решение не выпускать в прокат новый триллер режиссера Крейга Зобела «Охота» после критики со стороны президента США Дональда Трампа, об этом 10 августа сообщает Deadline.

Выпуск картины перенесен на неопределенный срок, рекламная кампания по его продвижению также приостановлена.

«Студия приняла решение отменить прокат картины. Мы понимаем, что сейчас не самое подходящее время для этой ленты» , — говорится в комментарии представителей Universal Pictures.

Ранее, глава Белого дома заявил о том, что Голливуд выпускает фильмы, которые представляют опасность для Соединенных Штатов, президент не уточнил, какую именно картину он имеет ввиду.

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