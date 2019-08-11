Москва, , 16:58 — REGNUM

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев поделился мыслями после расторжения контракта с исполнительницей Наргиз Закировой, об этом 11 августа можно прочитать на его странице в социальной сети Instagram.

Максим Фадеев (cc) Главная сцена

«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое» , — подчеркнул Федеев, пожелав своим читателям обновления.

Напомним, ранее 8 августа певица Наргиз Закирова рассказала о том, что продюсерский центр Максима Фадеева уведомил ее о расторжении контракта, что подвергло риску ее очередной тур, который должен состояться в августе 2019 года.

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