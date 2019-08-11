Зальцбург, Австрия, , 16:42 — REGNUM

Известный театральный критик Вадим Журавлев подверг резкой критике постановку оперы Вольфганга Моцарта «Идоменей» режиссера Питера Селларса, соответствующий ролик был размещен 10 августа в YouTube.

Теодор Курентзис Иван Шилов © ИА REGNUM

Журавлев является постоянным гостем Зальцбургского фестиваля, на котором была представлена опера, последние 25 лет. За все эти годы, с его точки зрения, не было спектакля, которым дирижировал Теодор Курентзис, хуже.

«Мне было очень печально, потому что я посещаю этот фестиваль более четверти века. И вот такой спектакль: некачественный, декларативный, где за внешними лозунгами не прячется вообще ничего талантливого, я видел впервые» Вадим Журавлев

Критик отметил, что данное событие стало для него личной трагедией, так как лучший фестиваль академической музыки в мире всегда задавал определенный уровень.

«Страшно смотреть и слушать, когда дирижер с разницей в два месяца с разными оркестрами делает все абсолютно одинаково, под копирку. Для меня это синоним непрофессионализма. Это недостойно настоящего художника» , — подчеркнул Журавлев, сравнивая исполнение оперы Курентзисом на фестивале и в Перми.

В завершении своего анализа постановки театральный критик вынес неутешительный вердикт опере, назвав ее позором.

«Для меня этот спектакль стал абсолютным позором Зальцбурга. За минувшие четверть века я не видел ничего хуже на этом фестивале. И мне страшно думать о том, что будет дальше» Вадим Журавлев

Напомним, Зальцбургский фестиваль, является наиболее известным фестивалем академической музыки, проходит он ежегодно в Австрии, начиная с 1920 года.

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