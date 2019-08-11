Зальцбург, Австрия, 11 августа 2019, 16:42 — REGNUM
Известный театральный критик Вадим Журавлев подверг резкой критике постановку оперы Вольфганга Моцарта «Идоменей» режиссера Питера Селларса, соответствующий ролик был размещен 10 августа в YouTube.
Журавлев является постоянным гостем Зальцбургского фестиваля, на котором была представлена опера, последние 25 лет. За все эти годы, с его точки зрения, не было спектакля, которым дирижировал Теодор Курентзис, хуже.
Критик отметил, что данное событие стало для него личной трагедией, так как лучший фестиваль академической музыки в мире всегда задавал определенный уровень.
В завершении своего анализа постановки театральный критик вынес неутешительный вердикт опере, назвав ее позором.
Напомним, Зальцбургский фестиваль, является наиболее известным фестивалем академической музыки, проходит он ежегодно в Австрии, начиная с 1920 года.
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