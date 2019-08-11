Севастополь, , 16:15 — REGNUM

Президент России Владимир Путин посетил спектакль «Грифон» в Севастополе, созданный по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона, об этом 10 августа сообщается на официальном сайте Кремля.

Также мероприятие посетила вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, а также сам автор пьесы.

Путин высоко оценил спектакль, назвав его «доходчивым», также глава государства отметил, что в нем отражена общая картина истории страны.

Напомним, спектакль «Грифон» создан на основании исторических событий, произошедших в Херсонесе за последние несколько тысяч лет. В произведении задействовано порядка 100 актеров.

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