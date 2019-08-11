Севастополь, , 09:00 — REGNUM

11 и 12 августа в Академии хореографии в Севастополе, исполняющим обязанности ректора, которой назначен танцовщик с мировым именем и балетмейстер Сергей Полунин, состоятся экзамены первого набора. 11 августа пройдут испытания первоклассники, а 12-го — ученики второго класса. Для ребят более старшего возраста будет проведен набор в студию при академии. экзамены будут проходить в спорткомплексе «Муссон» с 10 часов.

Сергей Полунин выразил представителям прессы сожаление, что пока в академии всего 20 бюджетных мест. Дополнительные места будут выделены при участии Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергея Полунина, а также других организаций. По мнению мастера, в регионе большое количество очень талантливых детей. «Мы сможем создать в Севастополе лучшую балетную школу в мире», — заявил Сергей Полунин ТАСС.

Академия хореографии, а также Театр оперы и балета станут частью Культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный.