Шанхай, Китай, , 20:52 — REGNUM

В Шанхае развернута кампания по поддержке ночного туризма; власти мегаполиса опубликовали список соответствующих культурных мероприятий и туристических маршрутов, информирует 10 августа Синьхуа со ссылкой на сообщение профильного Шанхайского управления.

Шанхай (cc) hbieser

В городе насчитывается в общей сложности 105 живописных зон, художественных галерей, музеев, мемориальных залов и других достопримечательностей для удовлетворения растущего спроса на отдых и досуг ночью как иностранных, так и китайских туристов, а также местных жителей.

Установленным в мегаполисе порядком предусматривается онлайн-бронирование ночных туров для их мониторинга и контроля над туристическим потоком.

Ранее в этом году городская администрация опубликовала руководство по поддержке и стимулированию ночной экономики, частью которой рассматривается туризм.