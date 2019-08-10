Великий Новгород, , 18:51 — REGNUM

Председателем жюри XIII Всероссийского кинофестиваля исторических фильмов «Вече» станет актриса, режиссёр, сценарист, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств Наталья Бондарчук. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Наталья Бондарчук ВКонтакте: Кинофестиваль «ВЕЧЕ»

Фестиваль пройдёт в Великом Новгороде с 21 по 25 сентября 2019 года, его президентом является народная артистка России, кинорежиссёр Светлана Дружинина.

В программе фестиваля — восемь премьерных фильмов. На открытии кинофестиваля 21 сентября зрителям будет представлен фильм «Медный всадник России» Василия Ливанова.

В рамках фестиваля в Великом Новгороде состоится Первый кинофорум «Россия в кадре», который обсудит вопросы развития кинопроизводства в регионах и систему . В прошлом году рибейты получили два фильма, которые снимались в Новгородской области — «Рюриковичи» и «Морские дьяволы». Сейчас в регионе стартовали съёмки сериала «Паромщица».

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Напомним, фестиваль исторических фильмов «Вече» проводится с 2003 года.