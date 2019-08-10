Москва, , 14:56 — REGNUM

В Москве сегодня, 10 августа, начался митинг внесистемной оппозиции под лозунгом «Вернем себе право на выборы».

Митинг является согласованным и проходит на привычном для внесистемщиков месте — проспекте академика Сахарова рядом с бывшим офисом группы «Мост» Владимира Гуинского, где ныне расположен Внешторгбанк. Митинг был заявлен на 100 тыс. человек.

Рамки металлоискателей полиция и Росгвардия открыли в 13:00. Начало митинга было немного задержано.

Затем у рамок металлоискателей стали скапливаться очереди. По данным самих организаторов к настоящему моменту на митинг пришло около 7 тыс. человек.

При этом организаторы завлекали граждан с помощью анонсов выступлений на митинге известных рэп-исполнителей и других артистов.