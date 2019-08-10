Сортавала, Карелия, , 14:12 — REGNUM

С 9 по 11 августа в красивейшем горном парке «Рускеала» в Карелии будет проходить Международном фестивале «Ruskeala Symphony». Об этом сообщается на сайте парка.

На открытии 9 августа была продолжена традиция национальных вечеров — гости фестиваля услышали современную английская музыку — от рока до музыки для диджея и симфонического оркестра в исполнении знаменитых британских музыкантов. Также прозвучал Концерт №1 для вертушек с оркестром британского композитора и ди-джея Габриэля Прокофьева, внука великого композитора.

10 августа — день звезд — в Итальянском и Мраморных карьерах выступят выдающие артисты и известные коллективы из пяти европейских стран. Слушателей ждут шедевры мировой классики, волшебство восточных мотивов, любимая киномузыка, мировой кроссовер и оперное соревнование между двумя великими русскими театрами — Мариинским и Большим. Третий день, 11 августа, посвящен Году театра в России: шествия, уличные спектакли, музыкальные спектакли — все это станет залогом хорошего семейного отдыха в одном из красивейших уголков России.

По словам организаторов, в 2018 году фестиваль посетило 7 тысяч человек.