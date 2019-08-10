Серпухов, Московская область, 10 августа 2019, 13:04 — REGNUM
10 августа у стен выдающегося памятника Петровского барокко — церкви Рождества Богородицы в старинной усадьбе князей Долгоруковых в Подмоклово в Серпуховском районе Московской области состоится музыкальный фестиваль «Неизвестная русская музыка».
В 2019 году участники музыкального фестиваля в Подмоклово получат уникальную возможность услышать редко исполняемую русскую музыку
Идея о проведении музыкального форума у стен красивейшего храма принадлежит семье настоятеля церкви Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерею Дионисию Крюкову.