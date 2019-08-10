Вашингтон, , 12:57 — REGNUM

Известная американская певица Кэти Перри выпустила новый клип на песню Small Talk, соответствующая запись появилась 8 августа в YouTube.

Katy Perry — Small Talk

С момента публикации запись просмотрели свыше 1 млн 200 тыс. человек. Композиция посвящена чувствам и эмоциям людей, переживающих разрыв отношений. Прежние хиты певицы также не раз касались данной проблематики.

Напомним, известная певица Кэти Перри получила известность в 2008 году благодаря песне «I Kisse a Girl», посвященной глубоким внутренним переживаниям девушки, испытывающей латентное влечение к представительницам своего пола.

Перри не только исполняет песни, но и пишет их, кроме того, она сочиняет музыку, снимается в кино и занимает активную общественную позицию, являясь послом доброй воли ООН.

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