Тула, , 12:30 — REGNUM

10 августа на Куликовом поле открывается Епифанская ярмарка. Главный праздник традиционно, накануне Медового Спаса на Красной площади Епифани развернутся масштабные гулянья. Как отмечается, на сайте организаторов — музея-заповедника «Куликово поле», «ярмарками Епифань славилась еще в прошлых столетиях. В ХVIII — начале ХХ века современный поселок городского типа был крупным купеческо-мещанским городом и процветал торговлей. Здесь сходились дороги на Данков (Липецкая область), Скопин (Рязанская область), на Тулу, Ефремов, Венев. Сюда из трех уездов съезжались торговать лошадьми, пенькой, медом, керамической посудой, выращенными продуктами, зерном».

Самые яркие символы епифанского разгуляя — медовые и сувенирные ряды, концертные программы с участием фольклорных коллективов, мастеров и торговцев, пасечников из соседних областей и жителей Верхнего Подонья.

В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля как начала основания Засечной черты на Епифанской ярмарке устроят Стрелецкую слободу и будут знакомить с военными традициями стрельцов и казаков.

В концертной программе 10 августа заявлены Губернаторский духовой оркестр и Мужской вокальный ансамбль «Куликово Поле». Также перед гостями и участниками ярмарки выступят казачьи коллективы Тульской, Липецкой, Воронежской и Московской областей.

В программе Епифанской ярмарки — торговые и медовые ряды, экскурсия с чаепитием по Музею купеческого быта, курсы молодого стрельца, мастер-классы по стрельбе из мушкетов и пушек, чемпионат по пчеловодству «Медовый пассаж», большой праздничный концерт «Гуляй, город!».