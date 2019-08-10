Москва, 10 августа 2019, 12:20 — REGNUM
Исполнительница Наргиз Закирова заявила, что совершенно не ожидала расторжения контракта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA и теперь может потерять право исполнять песни из своего нынешнего репертуара. Об этом она заявила журналистам.
Напомним, что представители продюсерского центра MALFA утверждают, что разрыв контракта буквально накануне гастрольного тура Наргиз — это вина самой исполнительницы, у которой якобы проблемы с алкоголем.
Утверждается, что она не выходила на связь и из-за этого пришлось отменить выступления.
Сама Наргиз утверждает, что документы о расторжении контракта с продюсерским центром Фадеева она получила совершенно неожиданно. Она уверена, что Фадеев и его люди просто пытаются сломать её карьеру и всячески «перекрыть кислород».
Наргиз утверждает, что все августовские концерты сорваны исключительно по вине MALFA.
Также исполнительница отметила, что её много лет предупреждали о якобы подлости Фадеева и, теперь она понимает, о чем была речь.
«Ну что же, как я понимаю, я не первая. Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу!» — заявила она.
Сам Фадеев весьма сухо прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что избавляется от «обнаглевших людей» в своей жизни.