Москва, , 12:20 — REGNUM

Исполнительница Наргиз Закирова заявила, что совершенно не ожидала расторжения контракта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA и теперь может потерять право исполнять песни из своего нынешнего репертуара. Об этом она заявила журналистам.

Наргиз (сс) Равиль Иткулов

Напомним, что представители продюсерского центра MALFA утверждают, что разрыв контракта буквально накануне гастрольного тура Наргиз — это вина самой исполнительницы, у которой якобы проблемы с алкоголем.

Утверждается, что она не выходила на связь и из-за этого пришлось отменить выступления.

Сама Наргиз утверждает, что документы о расторжении контракта с продюсерским центром Фадеева она получила совершенно неожиданно. Она уверена, что Фадеев и его люди просто пытаются сломать её карьеру и всячески «перекрыть кислород».

Наргиз утверждает, что все августовские концерты сорваны исключительно по вине MALFA.

Также исполнительница отметила, что её много лет предупреждали о якобы подлости Фадеева и, теперь она понимает, о чем была речь.

«Ну что же, как я понимаю, я не первая. Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу!» — заявила она.

Сам Фадеев весьма сухо прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что избавляется от «обнаглевших людей» в своей жизни.