Москва, , 12:06 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем народного артиста Советского Союза Олега Стриженова, об этом 10 августа сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Стриженов по праву принадлежит к плеяде тех мастеров отечественного кинематографа, чьи работы всегда становились ярким событием в отечественной культуре.

«Ваши актерские работы всегда становились настоящим, большим событием для любителей искусства» , — подчеркнул Путин, добавив, что игра Стриженова на сегодняшний день является эталоном для многих российских актеров.

Напомним, Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в городе Благовещенск. В 1953 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего приступил к службе в драматическом театре Эстонской ССР.

За свою долгую карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино. Широкой публике он знаком благодаря работе в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Хождение за три моря» и многим другим. Стриженов считался самым романтическим актером советского кинематографа.

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Зощенко: для всех понятный и никем не понятый