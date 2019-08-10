Москва, 10 августа 2019, 12:06 — REGNUM
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем народного артиста Советского Союза Олега Стриженова, об этом 10 августа сообщается на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Стриженов по праву принадлежит к плеяде тех мастеров отечественного кинематографа, чьи работы всегда становились ярким событием в отечественной культуре.
Напомним, Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в городе Благовещенск. В 1953 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего приступил к службе в драматическом театре Эстонской ССР.
За свою долгую карьеру сыграл десятки ролей в театре и кино. Широкой публике он знаком благодаря работе в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Хождение за три моря» и многим другим. Стриженов считался самым романтическим актером советского кинематографа.
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