Москва, , 11:52 — REGNUM

10 и 11 августа на Пушкинской набережной в Парке Горького будет проходить музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Об этом сообщает городской портал m24. Ожидается, по утверждению сайта самого парка, целая плеяда звезд. Среди них Егор Крид, Полина Гагарина, группы «Градусы» и OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni и другие. Концерты звезд хип-хопа и поп-музыки будут идти в режиме нон-стоп целых восемь часов — с 12.00 до 20.00.

Вести программу будут Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Также гостей фестиваля ждет самый широкий выбор оригинальных мясных блюд от лучших московских рестораторов.

Вход на фестиваль — свободный!