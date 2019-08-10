Москва, 10 августа 2019, 11:45 — REGNUM
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Фильм повествует о Голливуда 1969 года, период заката так называемого его «золотого века». Главные роль в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.
Тарантино лично прибыл на московскую премьеру картины в кинотеатре «Октябрь».
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