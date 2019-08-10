Сергиев Посад, Московская область, , 11:21 — REGNUM

10−11 августа 2019 года в селе Гагино на территории храмового комплекса, где венчался знаменитый русский артист Федор Шаляпин, пройдет «Шаляпин-Фестиваль». Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

В программу вошли концерты «С любовью к истории» и «Путешествие по временам и стилям» с участием солистов музыкальных театров Москвы, а также исполнение оперы Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» и других шедевров вокальной музыки.

10 августа состоится кинопоказ фильма режиссера Георга Пабста «Дон Кихот» (1933) с Федором Шаляпиным в главной роли.

На 11 августа, кроме выступлений фольклорных коллективов Сергиево-Посадского округа, запланировано проведение в храмовом комплексе также обряда венчания. Эта традиция была восстановлена в 2018 году на первом фестивале, который прошел в год 145-летия со дня рождения русского баса и 120-летия со дня венчания Федора Шаляпина и итальянской примы-балерины Иолы Торнаги.

Напомним, что храмовый комплекс лишь недавно был восстановлен. В селе Гагино сохранились две церкви — Спасская и Казанская. Первая была построена в 1760-е годы и до 2010 года находилась в руинированном состоянии. Казанская церковь была построена в 1845 году. Именно здесь в 1898 году венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги. В советское время усадьба в Гагино была полностью разрушена. Спасская церковь была разобрана на кирпичи, а в стоящей рядом Казанской церкви устроили склад удобрений. Реставрация комплекса началась в 2013 году, сейчас оба храма восстановлены.