Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM

10 и 11 августа в Шереметьевском дворце — музее музыки в четвертый раз пройдет Санкт-Петербургский международный этнический фестиваль «Музыки мира». На территории уникальной усадьбы XVIII века соберутся лучшие этно-музыканты из Петербурга и Москвы, российских регионов и сопредельных стран. Основное направление: этно-рок, этно-джаз и этно-электроника. Хэдлайнерами праздника 2019 года станут Zdob si Zdub, Khoomei Beat и Seven Eight Band. Поклонники жанра смогут познакомиться с творчеством латвийского дуэта ZeMe, ансамбль из Азербайджана Cengi, нижнегородский группы GipsyGrai, московского Ансамбля средиземноморской деконструкции и другими.

Как отмечают организаторы форума, «фестиваль этнической музыки — это не только два концертных марафона. Это творческие встречи и мастер-классы с музыкантами, играющими на экзотических инструментах, и мастерами, которые эти инструменты изготавливают. Это игры, танцы, поэзия, кухня и декоративно-прикладное искусство разных народов, развлекательные и поучительные занятия для детей и взрослых, сеансы коллективной импровизации на этнических инструментах и многое другое».