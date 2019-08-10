Париж, , 11:13 — REGNUM

Известный французский актер Ален Делон, ранее перенесший инсульт, уже думает о своих новых артистических проектах. Об этом сообщила 10 августа в своем Instagram дочь 83-летнего актера Аннушка.

«Он уже думает о своих будущих проектах», — рассказала дочь актера, отметив, что в случае с её отцом, ему сейчас важно встать в своём собственном темпе, а падения не имеют значения.

Кроме этого, она уточнила, что у её отца был инсульт, сопровождавшийся «острой субдуральной гематомой» (скоплением крови во внутричерепном пространстве), однако актеру очень повезло и «всё теперь проходит благополучно».

Также она рассказала, что Ален Делон поблагодарил свою публику и своих друзей за многочисленные, направленные ему, слова любви и поддержки, помогающие ему двигаться вперед.

https://www.instagram.com/p/B08Ce0HA7E-/

Отметим, как ранее сообщил сын актера Антони Делон, инсульт у его отца произошел несколько недель назад, после чего Ален Делон был прооперирован в парижской больнице Питье-Сальпетриер. Затем, в течение трех недель актер находился в отделении интенсивной терапии и в настоящее время его состояние стабилизировано, а жизненные функции «находятся на прекрасном уровне».