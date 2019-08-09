Калуга, , 18:04 — REGNUM

15 млн рублей из федеральной казны будет направлено в 2019 году на открытие модельных библиотек на базе Дворцовской сельской библиотеки, Бабынинской центральной районной библиотеки и Сухиничской центральной районной библиотеки Калужской области. Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

В модельной библиотеке Admoblkaluga.ru

Фонд обновленных библиотек в капитально отремонтированных зданиях будет пополнен книжными новинками, периодическими изданиями. Также будут создано современное библиотечное пространства. В каждой из модельных библиотек появится инновационная площадка образования и творческого развития, место для встреч и общения.

Напомним, создание модельных библиотек в Калужской области проходит в рамках национального проекта «Культура».