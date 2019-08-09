Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM

9 августа в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге открывается выставка эмалей российского художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели «Познание добра». В экспозиции представлены более 30 работ художника, выполненных в технике перегородчатой эмали. На них изображены Евангельские сюжеты — «Вход Господень в Иерусалим», «Крещение Господне», «Сретение», «Благовещение» и другие, а также портреты христианских святых. Дополняют выставку чеканные рельефы и скульптура.

Как отмечается в релизе, «познание себя и мира средствами искусства — основа творческой концепции Зураба Церетели. Проблемы соотношения Добра и Зла, прекрасного и безобразного, — все это в искусстве мастера существует в форме художественных моделей, которые предстают в самых разных видах визуального искусства — живописи, скульптуре, графике, эмалях».

Надо отметить, что известный мастер возродил технику перегородчатой эмали. Он расширил ее технологические возможности и свойства, что позволило создавать монументальные эмалевые панно, большинство из которых в его творчестве посвящено библейской истории.