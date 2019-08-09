Москва, , 17:47 — REGNUM

C 9 по 11 августа Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля проводит фестиваль «Застой.NET». Большой творческий форум посвящается неофициальному искусству 1960−1980-х годов. Торжественное открытие фестиваля состоится вечером 9 августав Доме И.С. Остроухова в Трубниках. Об этом сообщается на портале Министерства культуры.

На разных площадках Москвы пройдут кинопоказы, лекции, пешеходные экскурсии, дискуссии и публичные чтения, которые помогут лучше понять эпоху 1960−1980-х годов и разобраться в различных направлениях и стилях в кино, музыке, театре, литературе и изобразительном искусстве этого периода. По мнению организаторов, это время не следует рассматривать как застой в искусстве, напротив, многих тогда, как ни парадоксально это выглядит сейчас, объединяла идея свободного творчества.

Среди участников фестиваля — Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (отдел «Дом И.С. Остроухова в Трубниках»), Государственный центральный музей кино, Международный Мемориал, Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, объединение «Выставочные залы Москвы» (галерея «Беляево»), Центр Вознесенского.