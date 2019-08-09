Лос-Анджелес, США, , 17:21 — REGNUM

В фильма «Мстители: Финал» зрители могли увидеть титана Таноса на троне из черепов. Об этом глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал на пресс-показе кинокомикса изданию Esquire 8 августа.

Файги рассказал, что в одном из вариантов фильма, разрабатываемом Marvel, команда Мстителей с помощью хроноворота перемещается в 2023 год и видит, что Танос поработил Землю и оставшееся человечество. В будущем Титан восседает на троне из черепов. От идеи в финальной версии фильма отказались, поскольку сочли, что Танос не успел бы за короткий срок поработить всю планету.

Ранее режиссеры фильма «Мстители: Финал» братья Руссо во время сессии вопросов-ответов рассказали поклонникам Marvel, что смерть Тони Старка в сюжете фильма планировалась еще с 2016 года.

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