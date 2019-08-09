Москва, , 16:30 — REGNUM

С 9 августа по 15 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве открылась выставка «Варвара Бубнова. Русский авангард и японские традиции». В экспозиции представлены работы замечательной русской художницы Варвары Бубновой, переехавшей в Страну восходящего солнца в начале тридцатых годов ХХ века. Она была активной участницей знаменитого авангардного объединения «Союз молодежи», в 1923 году покинула Советскую Россию, отправившись в Токио к своей к младшей сестре Анне, выдающейся скрипачке.

В экспозиции представлены работы японского периода из частной коллекции — пейзажи, портреты, автопортреты, сцены из повседневной жизни. Как отмечено в релизе музея, ранние картины проникнуты энергией русского авангарда, более поздние — лаконичны и сдержанны.

Интересно, что среди учениц Бубновой в Японии была Йоко Оно — художница и музыкант, жена Джона Леннона.

В 1959 году Варвара Бубнова перебралась в Абхазию, в 1979 году в родной Санкт-Петербург. Умерла в 1983 году. Похоронена в Сухуми.