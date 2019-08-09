Лондон, , 16:32 — REGNUM

Писатель Джордж Мартин представил порядок выхода своих будущих книг. Список был опубликован после пресс-встречи с Мартином в Лондоне в Twitter-аккаунте поклонника писателя Адама Уайтхеда 8 августа.

Пресс-встреча была посвящена книге «Пламя и кровь. Том первый», которая вышла в 2018 году: в ней раскрывается история правления династии Таргариенов в вымышленном фентези-мире (том же, где происходят события цикла «Песнь льда и пламени»). На встрече Мартин рассказал читателям, какие книги их ожидают в будущем.

https://twitter.com/Werthead/status/1159538545989734400

В порядке запланированного выхода: «Ветра зимы» (шестая книга цикла «Песнь льда и пламени», по которому был снят сериал «Игра престолов»); «Волчицы Винтерфелла» (четвертый роман в серии повестей о рыцаре Дунке), «Грезы о Весне» (финальная седьмая книга цикла «Песнь льда и пламени»), дальше — пятый роман в серии повестей о рыцаре Дунке, и только в самом конце списка — второй том дилогии «Пламя и кровь».

В комментариях поклонники творчества Мартина шутят, что новые книги придется «ждать еще 50 лет», поскольку писатель растянул свой цикл «Песнь льда и пламени» уже на 25 лет.

https://twitter.com/Gosspaine/status/1159542358301478912

Ранее стало известно, что телестудия HBO завершила съемки пилотного эпизода сериала-приквела «Игры престолов», в создании которого Джордж Мартин принимал участие как консультант.

Читайте также: HBO: съемки пилота приквела «Игры престолов» завершены. Что дальше?

Читайте ранее в этом сюжете: По фантастической книге «Пятое время года» создадут настольно-ролевую игру