Симферополь, , 14:58 — REGNUM

Музеи Крыма и Севастополя демонстрируют в последнее время очень серьёзные и успешные результаты. Об этом 9 августа заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма в Симферополе.

«Если в 2015 году музеи Крыма посетили 2,64 миллиона человек, то только за прошлый год эта цифра составила 3,55 млн человек», — уточнила вице-премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что в развитие музеев Севастополя ежегодно вкладываются сотни миллионов рублей.

Об этом: В музеи Севастополя вложено сотни миллионов рублей — Минкультуры