Симферополь, 9 августа 2019, 14:58 — REGNUM
Музеи Крыма и Севастополя демонстрируют в последнее время очень серьёзные и успешные результаты. Об этом 9 августа заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании по реализации национальных проектов и госпрограмм в сфере культуры, спорта и туризма в Симферополе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что в развитие музеев Севастополя ежегодно вкладываются сотни миллионов рублей.
Об этом: В музеи Севастополя вложено сотни миллионов рублей — Минкультуры