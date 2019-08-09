Рязань, , 14:37 — REGNUM

Пронский Спасо-Преображенский монастырь и некрополь села Ялтуново в Рязанской области внесли в список выявленных объектов культурного наследия региона. Соответствующее распоряжение опубликовала государственная инспекции по охране ОКН Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о новых памятниках археологии теперь внесут в кадастровую палату и предупредят собственников земельных участков. Монастырь, основанный в XVII столетии, расположен на восточном берегу реки Пронь в Пронском районе, а некрополь на северном берегу Дубровского пруда в Рязанском районе.

По данным регионального министерства культуры и туризма, в список выявленных объектов культурного наследия Рязанской области входит более двух тысяч памятников старины.