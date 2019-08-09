Воронеж, , 13:46 — REGNUM

1 тыс. 452 человека зачислены на очную форму обучения в Воронежский государственный университета согласно промежуточным итогам приёмной кампании вуза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВГУ 8 августа. Ещё 19 человек стали студентами вуза на бюджетной основе на очно-заочной форме, а 1 тыс. 800 абитуриентов поступили на платной основе.

В этом году самым популярным у будущих студентов направлением обучения стала «Радиофизика» — было подано 743 заявления. На втором месте — «Юриспруденция», 700 заявлений. Тройку лидеров замыкает «Прикладная математика и информатика» (692 заявления), на четвертом месте — «Информационные системы и технологии» (686 заявлений).

Рекордный проходной балл при этом зафиксирован на направлении «Лингвитстика» факультета романо-германской филологии. Абитуриентка, поступавшая на это направление, набрала и самое большое число баллов среди поступающих — 298.

Первая волна зачисления в ВГУ завершилась 3 августа, вторая волна состоялась 8 августа — до 6 августа от абитуриентов принимали оригиналы документов.