Красногорск, , 13:08 — REGNUM

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая бывшей жене бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, Жанне Булах будет подвергнута экспертизе. Об этом информирует РИА-Новости со ссылкой на сообщение первого заместителя культуры Московской области Викторию Акимову.

Коллекция прибыла 8 августа в Подмосковья из Петропавловской крепости в в Санкт-Петербурге, где несколько лет хранилась. Она была арестована во время незаконного пересечения границы с Финляндией. Пункт назначения — США. Именно в Соединенных Штатах и скрывается Жанна Булах, осужденная в России. Власти США отказались ее экстрагировать в Россию.

Всего собрание насчитает более 1 тысячи 300 предметов. Среди них полотна Марка Шагала, Василия Сурикова, Константина Маковского, Петра Кончаловского и других выдающихся художников, набор серебряной посуды работы фирмы Фаберже, антиквариат, редкие книги.

После оценки экспертов экспонаты будут переданы в подмосковный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре и музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах.