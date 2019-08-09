Выборг, Ленинградская область, , 13:59 — REGNUM

В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу». Названы победители конкурсной программы, сообщает пресс-служба организатора 9 августа.

Основной конкурс фестиваля в 2019 году был разделен на три направления: игровое кино (52 заявки), неигровое кино (207 заявок) и анимационные проекты (56 заявок).

В номинации «Игровое кино» главный приз получила комедия «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца. Ее отличительная особенность — лента была снята на смартфон.

Приз номинации «Неигровое кино» ушел Алене Полуниной за документальный фильм «Своя республика» о подразделении батальона «Восток» на Донбассе.

Главным призом номинации «Анимационное кино» был награжден проект «Лола живая картошка» Леонида Шмельникова.

Среди фильмов, созданных копродукцией кинематографистов России, победила работа режиссеров Саши Кулака и Бена Геза «Хроники ртути». Это совместный проект кинематографистов России и США.

Интересной инициативой стал конкурс «Выборгский счет»: работы, отобранные для участия в нем, включали заявки номинации «Игровое кино», конкурса «Копродукции», а также все фильмы, отмеченные за год между предыдущим «Окно в Европу» и нынешним. Победители выбирались зрителями с помощью голосования через мобильное приложение.

Первое место в конкурсе занял фильм «Как новый» Евгения Шелякина; второе — «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской, а третье — фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой.

Фестиваль «Окно в Европу» проводился на территории Выборгского замка в Ленинградской области со 2 по 8 августа 2019 года. Это ежегодное событие с 1993 года, ставшее одним из ключевых фестивалей российского кинематографа.

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