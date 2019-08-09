Москва, , 12:06 — REGNUM

9 августа московская «Школа драматического искусства» открывает 33-й театральный сезон. Для первого представления выбран спектакль по пьесе Максима Горького «Дачники» в постановке Александра Огарева. Об этом сообщает портал Театрал.

В планах театра на предстоящий сезон несколько премьер. Уже объявлено о подготовке спектаклей «Опасные связи», над которой работает режиссер Игорь Яцко, «Макбет» в трактовке Александра Огарёва, «Обломки» — Михаила Уманца.

Сразу два проекта будут посвящены 200-летию со дня рождения Достоевского — «Братья Карамазовы» и «Бесы».Театр был основан в 1987 году культовым российским режиссёром Анатолием Васильевым.