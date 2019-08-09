Айова-Сити, США, , 11:59 — REGNUM

По книжной серии «Расколотая Земля» Норы Джемисин создадут ролевую настольную игру. О будущем проекте сообщило издание ComicBook 8 августа.

Игра будет основываться на романе «Пятое время года»: первом по счету в трилогии «Расколотая Земля». Действие разворачивается в альтернативном мире, где боги и люди сосуществуют друг с другом, а времена года длятся дольше, чем мы привыкли. Механика игры базируется на системе Green Ronin's Chronicle System. Ее же используют в ролевой настольной игре «Песнь льда и пламени» (по романам Джорджа Мартина).

Изданием игры займется компания Green Ronin Publishing, известная также по настольно-ролевой адаптации видеоигр Dragon Age. Геймдизайнерами назначены Таня Депасс и Джозеф Д. Каррикер. Игра должна выйти осенью 2020 года.

Книга «Пятое время года» была награждена международной премией Хьюго как лучший научно-фантастический роман, а также премией «Спутник» в 2016 году.

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