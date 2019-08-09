Иваново, , 10:50 — REGNUM

Российский рок-музыкант Найк Борзов станет хедлайнером военно-патриотического праздника «Открытое небо», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В рамках фестиваля будет организовано выступление известных музыкантов на двух сценах.

Хедлайнером праздника станет известный рок-музыкант, поэт, певец Найк Борзов. Также на одной сцене с ним выступят ивановские музыканты — кавер-группа Bride town, группа «Минус 30» и ее лидер Сергей Крюков. Кроме того, на фестивале выступят ансамбль духовной музыки «Светилен» и его художественный руководитель Дмитрий Гаркави: музыканты представят новую программу. Еще одни гость фестиваля — коллектив 98-й воздушно-десантной дивизии «Синева». На второй сцене будут выступать известные ди-джеи Hans Holman (Gazgolderclub), Dj Booch, Dj Groove и другие представители электронной музыки.

Как сообщало ИА REGNUM, областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» откроется на аэродроме «Северный» в Иваново 10 августа. Основным и самым ожидаемым событием праздника станет выступление пилотажной группы «Русь». Добавим, что ранее администрация города предупредила об ограничении движения в связи с проведением праздника.