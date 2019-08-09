Москва, , 10:44 — REGNUM

9 августа в Культурном центре ЗИЛ в Москве открывается выставка «Калейдоскоп жизни», на которой будут представлены работы современных израильских художников. Это одна из самых значительных экспозиций израильского искусство за последнее время — посетители смогут увидеть более 70 картин и 38 скульптур. Как отмечают организаторы, большинство из пятидесяти трех мастеров никогда не выставлялись в России. Искусствоведы отмечают стилистическое и жанровое разнообразие работ. Среди них они выделяют картины Тами Гутмана, скульптуры Шмуэля Бен Ами, панно Су Элы. Особое внимание стоит уделить «Портрету овцы» Менаше Кадишмана, так как по признанию устроителей, она выступает своеобразным символом всей израильской живописи.

Интерес представляет и бронзовая скульптура президента России Владимира Путина, выполненная Шмуэлем Бен Ами. Автор намерен вскоре преподнести свою работу в дар Владимиру Путину.

Выставка открыта до 29 августа. Вход свободный.