Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM

Австралийский популярный интернет-художник представил фан-постер будущего фильма Marvel «Тор 4: Любовь и Гром». Изображение было опубликовано в микроблоге автора в Twitter 8 августа.

На постере, созданном пользователем BossLogic изображена Натали Портман в образе ее героини Джейн Фостер. Джейн предстоит стать женской версией Тора в грядущем кинокомиксе: согласно истории, персонаж сильно заболевает и, чтобы спасти свою жизнь, вынужден стать супергероем. На плакате две Джейн Фостер стоят спиной друг к другу — вероятно, одна жертва болезни, а вторая — излечившаяся супергероиня.

BossLogic, художник «Потребовалось чуть больше времени, чтобы сделать плакат #thorloveandthunder, но вот один из них — я выбрал цветовую гамму логотипа для плаката».

https://twitter.com/Bosslogic/status/1159495575026335744

Художник также отметил, что вдохновлялся образом Натали Портман из фильма «V значит вендетта».

Фильм «Тор 4: Любовь и Гром» войдет в четвертую фазу развития киновселенной Marvel. Проект ожидается в 2021 году. Режиссером картины назначен Тайка Вайтити.

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