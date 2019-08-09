Вашингтон, , 11:22 — REGNUM

В десятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы» герои столкнутся с новыми экологическими проблемами. Создатели шоу рассказали об этом в интервью изданию ComicBook 8 августа.

Сценарист проекта Анжела Канг вспомнила, как в девятом сезоне разработчики придумали снять серию со снегопадом, и идея, на взгляд Канг, удалась. В новом сезоне зрителей ждет «больше экологических проблем», причем таких, с которыми герои сериала прежде не сталкивались.

Вспоминая, как проводились съемки «снежной» серии, режиссер Грег Никотеро отмечает, что было трудно создать площадку в штате Джорджия (США): самым сложным в подготовке эпизода была добыча снега.

Десятый сезон сериала «Ходячие мертвецы» стартует в октябре 2019 года на телеканале AMC.

Ранее создатели сериала признались, что за право снять полнометражный фильм по сериалу «Ходячие мертвецы» боролись несколько крупных киностудий.

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