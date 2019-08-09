Париж, 9 августа 2019, 09:48 — REGNUM
Французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщает Le Figaro.
«Жан-Пьер Моки умер в своем парижском доме 8 августа в 15:00», — подтвердил журналистам зять кинорежиссера Жером Пьерра.
Издание отмечает, что во французском кино Жан-Пьер Моки считался «анархистом», всегда шел на пролом, вечно был недоволен и, конечно, ничем не ограничивался.
Напомним, Жан-Пьер Моки снял более шестидесяти фильмов, в том числе известные киноленты, как «Здравствуй» (1994), «Убить рефери» (1984), «Ловушка для дураков» (1979).