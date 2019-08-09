Выборг, Ленинградская область, , 09:25 — REGNUM

В Выборге завершил работу XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу». Смотр 2019 года был посвящен памяти замечательного российского режиссера и сценариста Ролана Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью.

Авторитетное жюри признало лучшей работой смотра комедию Бориса Гуца «Смерть ей к лицу». Примечательно, что фильм-победитель снят на смартфон.

В номинации лучший анимационный фильм первое место завоевала лента Леонида Шмелькова «Лола живая картошка».

Среди фильмов, созданных совместно с зарубежными кинематографистами, жюри выделило фильм «Хроники ртути» режиссеров Саши Кулак и Бена Геза из США. Лента Алены Полуниной «Своя республика», рассказывающая о батальона «Восток» на Донбассе, победила в конкурсе неигрового кино.