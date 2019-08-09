Шицзячжуан, Китай, , 02:04 — REGNUM

В одном из городов на севере Китая группа полицейских роботов приступила к оказанию помощи дорожной полиции в задачах патрулирования, информационных консультаций и предупреждения о происшествиях, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Роботы разработаны несколькими сторонами, включая муниципальным бюро безопасности города Ханьдань провинции Хэбэй и являются первыми китайскими «роботами-автоинспекторами», сообщил заместитель главы Научно-исследовательского института организации дорожного движения при Министерстве общественной безопасности КНР.

Роботы снабжены сенсорами и могут автоматически двигаться во всех направлениях. Они могут помочь полицейским фотографировать автомобили, нарушающие правила парковки, направлять движения и проверять водительские удостоверения.

Глава Ханьданьского бюро общественной безопасности Ма Чжаньшань, целью его ведомства является внедрение роботов на крулосуточное дежурство в важных общественных местах вроде вокзалов и аэропортов, где очень интенсивное дорожное движение.