Париж, , 22:41 — REGNUM

Знаменитый французский киноактер Ален Делон лечится после инсульта в одной из клиник Швейцарии, сообщает 8 августа агентство AFP со ссылкой на сына артиста.

Ален Делон Premier.gov.ru

Агентство утверждает, что на данный момент состояние здоровья 83-летнего артиста не вызывает опасений у медиков и характеризуется как стабильное.

Ранее Ален Делон три недели пребывал в отделении интенсивной терапии одной из больниц Парижа.

Напомним, 14 июня известный киноактёр был срочно помещён в госпиталь Нейи-сюр-Сен в США. Делон перенёс инсульт, хотя сначала его помощник заявил о плановом обследовании.

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