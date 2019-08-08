Нижний Новгород, , 19:43 — REGNUM

На фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People-2019, который пройдёт в Большом Козино 16−18 августа, будет работать зона 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Павильон создает компания dreamlaser и победитель премии «Инновация-2019» Артём Филатов, а также композитор Сергей Хисматов (Лейпциг). Длс подготовки 3D-моделей интерьеров знаменитых нижегородских зданий основные достопримечательности города были отсканированы. Посетители павильона смогут совершать по ним виртуальные путешествия.

По словам вице-губернатора Александра Югова, будет переосмыслена знаменитая «Симфония гудков» Арсения Аврамова. Гостей павильона ждёт световое и лазерное шоу, а также музыкальное произведение, которое представляет город как огромный индустриальный оркестр.

ИА REGNUM напоминает, старт подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода губернатор Глеб Никитин дал 12 июня. В рамках подготовки к юбилею, который отметят в 2021 году, в городе будут отремонтированы и отреставрированы 73 объекта культурного наследия, в большинстве из которых находятся социальные учреждения. Из бюджета страны на работы будет в целом выделено 1,2 млрд рублей, но лишь при условии, если по зданиям будет подготовлена необходимая документация. Областной бюджет принял решение выделить на 32 набора проектной документации 64,1 млн рублей. Это решение было одобрено на заседании профильного комитета Заксобрания.