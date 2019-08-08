Обнинск, Калужская область, , 16:51 — REGNUM

В Калужской области Обнинскому народному драматическому театру Веры Бесковой осенью исполняется 65 лет, сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

По случаю предстоящего юбилея на 26 октября 2019 года театральный коллектив готовит премьеру спектакля «Мордасовские страсти» по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон».

Популярный у жителей города театр начинался с небольшого театрального кружка при Доме культуры Физико-энергетического института Обнинске в 1954 году. Ещё в советское время творческий коллектив получил высокое звание «народного». Бессменным руководителем народного театра является режиссер Вера Бескова.