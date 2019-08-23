23 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Немного вдохновения перед началом учебного года. Заодно поломаем стереотипы: кто сказал, что детектив – только для старших, книжка-картинка про роботов только для малышей, а позитивное мышление так уж ведёт к миру и процветанию?

Елена Соковенина, , 12:44 — REGNUM

Чем ближе учебный год, тем больше хочется чего-то яркого, интересного, чтобы вдохновило. Неважно, сколько тебе лет: маячит ли впереди детский сад, школа или уже пошёл обратный отсчёт до выпускного. Важно что-то любить. Что-то иметь внутри, чтобы не потерять себя в трудную минуту. Помочь себе и другому. И ещё хорошо немного поломать стереотипы. Кто сказал, что детектив — только для старших, книжка-картинка про роботов только для малышей, а позитивное мышление так уж ведёт к миру и процветанию?

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби

В конце концов, мыслить нужно самостоятельно. Один сыщик — кстати, он жаба — даже изобрёл на ходу метод психоанализа.

Ульф Нильсон. «Комиссар Гордон. Дело для Жаби»

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби

Самый добрый комиссар полиции в мире приготовился достойно встретить старость, вооружившись кексами к чаю, но тут как снег на голову появились стажёры. Положа лапу на сердце, Жаби управилась бы одна, энергичная помощница комиссара уже вовсю ведёт расследования, но… по прошлым книгам цикла мы помним, что у Жаби что-то стряслось. Мы-то помним. А вот сама бедная мышка, которую приютил комиссар в трудную минуту, как раз ничего и не помнит. Так что комиссару придётся, не сходя с места, изобрести для неё метод психоанализа. Развернуть дедукцию. Подумать логически.

Читатель цикла о комиссаре (он, напоминаем, жаба) уже немного подрос — совсем как юные будущие сыщики — и теперь ему интересен и более сложный сюжет, и кое-какие подсказки. Вообще говоря, то, о чём рассказывается в книге, называется эмоциональным интеллектом. Но нам совершенно необязательно пользоваться сложной терминологией. Достаточно поучиться слышать и понимать друг друга. О чём и говорит в своей книге Ульф Нильсон. Вторая тема — как справляться со стрессом. Для тех, кто уже ходит в детский сад, это особенно важно.

Собственно, как и для взрослых, которым эта ироничная сказка тоже принесёт немало пользы. Тем и хорош детектив, даже адресованный самым маленьким.

3+

«Самокат»

Вероник Каплен. «Никаких волков тут нет»

Вероник Каплен. Никаких волков тут нет

Не совсем книжка-картинка. Текста здесь ровно столько, сколько осилит человек в процессе обучения чтению. И ровно столько, сколько сможет прочесть с выражением усталый к вечеру взрослый. Во всяком случае, это точно история для того, чтобы читать её вместе: ведь папа, читающий своим детям — в смысле козлятам — страшную сказку, так уверен в своём взрослом бесстрашии! Впрочем, козлят, которым захотелось вволю побояться, тоже ждёт сюрприз.

Иногда лучший способ помочь ребёнку справиться со своими страхами — попросить его о помощи. Тем более, что многие взрослые тоже побаиваются темноты. Но не признаются.

Ну, а рассматривать эти уютные иллюстрации — чистое удовольствие.

3+

«Лабиринт Пресс»

Джеральд Даррелл. «Малыш идёт в зоопарк»

Джеральд Даррелл. Малыш идёт в зоопарк

Не все знают, что Джеральд Даррелл писал и для детей. История о щенке Малыше, которого взяли с собой в зоопарк, адресована самым маленьким читателям. Тем, кто ещё только начинает знакомиться с разнообразием окружающего мира. И уж конечно для тех, кто любит животных. Фирменная ирония всемирно известного натуралиста, несложные юмористические сценки — всё это, в сущности, декорации для важной мысли: зоопарк должен быть для животных не клеткой, а островком спасения, местом, где помогают выжить вымирающим видам. Пока это не совсем так, но мы все можем помочь осуществиться мечте Джеральда Даррелла — человека, который смог воплотить эту мечту в собственном зоопарке. Поэтому в конце книги есть адрес зоопарка на Джерси, куда могут написать те, кто тоже хотел бы помогать животным.

3+

«Росмэн»

Чель Турсон. «Тайна тёмных гор»

Чель Турсон. Тайна тёмных гор

Цикл об изобретателях Мине и Микке был бы почти классическим виммельбухом, только про него не скажешь, как это часто бывает с виммельбухами, «нечего читать». Оставляя в стороне вопрос о том, что у книжек для рассматривания свои задачи, и они не менее важны и сложны, чем в текстовых книгах: читать тут действительно придётся больше, чем в привычном виммельбухе. Всё это очень напоминает бортовой журнал, и то сказать: специальный вертолёт «Воробей», отправившийся на поиски пропавшего воздушного корабля «Ариэль», который пропал над Тёмными горами, и шагоход «Бегун», и загадочные опрокинутые автомобили, и уж, конечно, большое количество роботов — сам не заметишь, как начнёшь читать совершенно самостоятельно. Не обошлось без восстания машин и загадочного замка, а роботов действительно очень много.

Как будут оправдываться взрослые, пойманные собственным ребёнком с этой книгой в руках, мы, честно говоря, не знаем. Но дети — существа добрые и снисходительные, глядишь, и оправданий не понадобится.

6+

«Пешком в историю»

Розмари Уэллс. «На синей комете»

Розмари Уэллс. На синей комете

Продолжая техническую тему — только для читателя постарше — нельзя не сказать о переиздании паровозной до последней буквы истории о мальчике Оскаре и его удивительном путешествии на игрушечном поезде. С такими игрушечными железными дорогами любят играть взрослые и очень небедные люди и потом оправдываться, что это, мол, покупается детям. До поры до времени таким был папа Оскара — прекраснодушный романтик, которому пришлось хлебнуть из-за этого горя. На дворе времена Великой депрессии, мыльный пузырь иллюзорного благополучия лопнул со страшной силой и будущее… Кстати, это не только будущее героев книги: это ещё и наше с вами будущее. Ибо прошлое неразрывно связано с настоящим. И это, пожалуй, единственное, что совершенно определённо в этой запутанной истории. Потому что для разговора с читателем Розмари Уэллс выбрала теорию Эйнштейна. В деле физика, математика, механика и поэзия. Как чаще всего и бывает в по-настоящему романтических историях. Потому что разговор, который ведёт с читателем автор, на самом-то деле весь зашифрован в стихотворении Киплинга — том самом, известном на весь мир — что то и дело повторяют герои книги. Те, кто поменьше, учат его наизусть — ничего не поделаешь, задали в школе. Ну, а взрослым просто необходимо вспоминать его время от времени. Это могучее средство поможет выжить в ситуациях, где бессильно всё остальное.

Чувствуете запах угля и паровозного дыма? Поезд уже в пути.

10+

«Пешком в историю»

Ребека Уна. «Отключай!»

Ребека Уна. Отключай!

Антиутопическая повесть литовской писательницы Ребеки Уны уже включена на родине в школьную программу. Социальные сети победили материальную реальность и стали той Системой, что во имя блага человека избавляет его от ссор и споров, от тоски, обиды, грусти, боли потерь. Нет-нет, всё это есть — но только в виртуальной реальности. Реальные люди, наконец, прозрели и развиваются в позитивном ключе. Дети больше не остаются со своими биологическими родителями, да и называются они теперь не «мама» и «папа», а биодоноры, все усилия направлены на развитие мозга, мышление должно быть дисперсным — то есть рассеянным. Концентрация на чём угодно приводит к ненужным эмоциям. Дисперсность — вот что спасёт мир. Всего понемногу — разве это не ближе к целостной картине мира? Бесконечное усвоение информации — разве не в этом цель? И разве не лучше, если мы не испытываем ничего негативного? А разве не стали мы благополучнее? Уровень жизни бесспорно улучшился. Вздохи, слёзы, душевные терзания и противоречия — всему этому больше нет места.

Принуждение? Нет, что вы. Всё только добровольно. Никакого принуждения.

Для среднего и старшего школьного возраста.

«Самокат»