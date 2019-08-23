Елена Соковенина, 23 августа 2019, 12:44 — REGNUM

Чем ближе учебный год, тем больше хочется чего-то яркого, интересного, чтобы вдохновило. Неважно, сколько тебе лет: маячит ли впереди детский сад, школа или уже пошёл обратный отсчёт до выпускного. Важно что-то любить. Что-то иметь внутри, чтобы не потерять себя в трудную минуту. Помочь себе и другому. И ещё хорошо немного поломать стереотипы. Кто сказал, что детектив — только для старших, книжка-картинка про роботов только для малышей, а позитивное мышление так уж ведёт к миру и процветанию?

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби
Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби

В конце концов, мыслить нужно самостоятельно. Один сыщик — кстати, он жаба — даже изобрёл на ходу метод психоанализа.

Ульф Нильсон. «Комиссар Гордон. Дело для Жаби»

Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби
Ульф Нильсон. Комиссар Гордон. Дело для Жаби

Самый добрый комиссар полиции в мире приготовился достойно встретить старость, вооружившись кексами к чаю, но тут как снег на голову появились стажёры. Положа лапу на сердце, Жаби управилась бы одна, энергичная помощница комиссара уже вовсю ведёт расследования, но… по прошлым книгам цикла мы помним, что у Жаби что-то стряслось. Мы-то помним. А вот сама бедная мышка, которую приютил комиссар в трудную минуту, как раз ничего и не помнит. Так что комиссару придётся, не сходя с места, изобрести для неё метод психоанализа. Развернуть дедукцию. Подумать логически.

Читатель цикла о комиссаре (он, напоминаем, жаба) уже немного подрос — совсем как юные будущие сыщики — и теперь ему интересен и более сложный сюжет, и кое-какие подсказки. Вообще говоря, то, о чём рассказывается в книге, называется эмоциональным интеллектом. Но нам совершенно необязательно пользоваться сложной терминологией. Достаточно поучиться слышать и понимать друг друга. О чём и говорит в своей книге Ульф Нильсон. Вторая тема — как справляться со стрессом. Для тех, кто уже ходит в детский сад, это особенно важно.

Собственно, как и для взрослых, которым эта ироничная сказка тоже принесёт немало пользы. Тем и хорош детектив, даже адресованный самым маленьким.

3+

«Самокат»

Вероник Каплен. «Никаких волков тут нет»

Вероник Каплен. Никаких волков тут нет
Вероник Каплен. Никаких волков тут нет

Не совсем книжка-картинка. Текста здесь ровно столько, сколько осилит человек в процессе обучения чтению. И ровно столько, сколько сможет прочесть с выражением усталый к вечеру взрослый. Во всяком случае, это точно история для того, чтобы читать её вместе: ведь папа, читающий своим детям — в смысле козлятам — страшную сказку, так уверен в своём взрослом бесстрашии! Впрочем, козлят, которым захотелось вволю побояться, тоже ждёт сюрприз.

Иногда лучший способ помочь ребёнку справиться со своими страхами — попросить его о помощи. Тем более, что многие взрослые тоже побаиваются темноты. Но не признаются.

Ну, а рассматривать эти уютные иллюстрации — чистое удовольствие.

3+

«Лабиринт Пресс»

Джеральд Даррелл. «Малыш идёт в зоопарк»

Джеральд Даррелл. Малыш идёт в зоопарк
Джеральд Даррелл. Малыш идёт в зоопарк

Не все знают, что Джеральд Даррелл писал и для детей. История о щенке Малыше, которого взяли с собой в зоопарк, адресована самым маленьким читателям. Тем, кто ещё только начинает знакомиться с разнообразием окружающего мира. И уж конечно для тех, кто любит животных. Фирменная ирония всемирно известного натуралиста, несложные юмористические сценки — всё это, в сущности, декорации для важной мысли: зоопарк должен быть для животных не клеткой, а островком спасения, местом, где помогают выжить вымирающим видам. Пока это не совсем так, но мы все можем помочь осуществиться мечте Джеральда Даррелла — человека, который смог воплотить эту мечту в собственном зоопарке. Поэтому в конце книги есть адрес зоопарка на Джерси, куда могут написать те, кто тоже хотел бы помогать животным.

3+

«Росмэн»

Чель Турсон. «Тайна тёмных гор»

Чель Турсон. Тайна тёмных гор
Чель Турсон. Тайна тёмных гор

Цикл об изобретателях Мине и Микке был бы почти классическим виммельбухом, только про него не скажешь, как это часто бывает с виммельбухами, «нечего читать». Оставляя в стороне вопрос о том, что у книжек для рассматривания свои задачи, и они не менее важны и сложны, чем в текстовых книгах: читать тут действительно придётся больше, чем в привычном виммельбухе. Всё это очень напоминает бортовой журнал, и то сказать: специальный вертолёт «Воробей», отправившийся на поиски пропавшего воздушного корабля «Ариэль», который пропал над Тёмными горами, и шагоход «Бегун», и загадочные опрокинутые автомобили, и уж, конечно, большое количество роботов — сам не заметишь, как начнёшь читать совершенно самостоятельно. Не обошлось без восстания машин и загадочного замка, а роботов действительно очень много.

Как будут оправдываться взрослые, пойманные собственным ребёнком с этой книгой в руках, мы, честно говоря, не знаем. Но дети — существа добрые и снисходительные, глядишь, и оправданий не понадобится.

6+

«Пешком в историю»

Розмари Уэллс. «На синей комете»

Розмари Уэллс. На синей комете
Розмари Уэллс. На синей комете

Продолжая техническую тему — только для читателя постарше — нельзя не сказать о переиздании паровозной до последней буквы истории о мальчике Оскаре и его удивительном путешествии на игрушечном поезде. С такими игрушечными железными дорогами любят играть взрослые и очень небедные люди и потом оправдываться, что это, мол, покупается детям. До поры до времени таким был папа Оскара — прекраснодушный романтик, которому пришлось хлебнуть из-за этого горя. На дворе времена Великой депрессии, мыльный пузырь иллюзорного благополучия лопнул со страшной силой и будущее… Кстати, это не только будущее героев книги: это ещё и наше с вами будущее. Ибо прошлое неразрывно связано с настоящим. И это, пожалуй, единственное, что совершенно определённо в этой запутанной истории. Потому что для разговора с читателем Розмари Уэллс выбрала теорию Эйнштейна. В деле физика, математика, механика и поэзия. Как чаще всего и бывает в по-настоящему романтических историях. Потому что разговор, который ведёт с читателем автор, на самом-то деле весь зашифрован в стихотворении Киплинга — том самом, известном на весь мир — что то и дело повторяют герои книги. Те, кто поменьше, учат его наизусть — ничего не поделаешь, задали в школе. Ну, а взрослым просто необходимо вспоминать его время от времени. Это могучее средство поможет выжить в ситуациях, где бессильно всё остальное.

Чувствуете запах угля и паровозного дыма? Поезд уже в пути.

10+

«Пешком в историю»

Ребека Уна. «Отключай!»

Ребека Уна. Отключай!
Ребека Уна. Отключай!

Антиутопическая повесть литовской писательницы Ребеки Уны уже включена на родине в школьную программу. Социальные сети победили материальную реальность и стали той Системой, что во имя блага человека избавляет его от ссор и споров, от тоски, обиды, грусти, боли потерь. Нет-нет, всё это есть — но только в виртуальной реальности. Реальные люди, наконец, прозрели и развиваются в позитивном ключе. Дети больше не остаются со своими биологическими родителями, да и называются они теперь не «мама» и «папа», а биодоноры, все усилия направлены на развитие мозга, мышление должно быть дисперсным — то есть рассеянным. Концентрация на чём угодно приводит к ненужным эмоциям. Дисперсность — вот что спасёт мир. Всего понемногу — разве это не ближе к целостной картине мира? Бесконечное усвоение информации — разве не в этом цель? И разве не лучше, если мы не испытываем ничего негативного? А разве не стали мы благополучнее? Уровень жизни бесспорно улучшился. Вздохи, слёзы, душевные терзания и противоречия — всему этому больше нет места.

Принуждение? Нет, что вы. Всё только добровольно. Никакого принуждения.

Для среднего и старшего школьного возраста.

«Самокат»