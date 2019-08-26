26 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Мы вечно забываем насладиться красотой момента. А ведь в жизни столько прелести, упоения, счастья! 14 лесных мышей и кузнечик в банке, гениальный ботаник профессор Лютиков и и один чёрный кот, двое респектабельных викторианских джентльменов – вот наши сегодняшние герои. Кстати, пищевая моль тоже передаёт вам привет.

Елена Соковенина, , 09:24 — REGNUM

Лето близится к концу, хочется успеть захватить в наступающую осень стрёкот кузнечиков и запахи мокрых трав, дрожание теней в солнечных пятнах, летних красок, и… как бы всё это вобрать в себя? Книги из этой подборки помогут нам сохранить лето. Но красота здесь не просто так. Иной раз именно красота — лучшее средство, чтобы поговорить о красоте и упоении жизнью. Мы почему-то вечно об этом забываем. 14 лесных мышей и кузнечик в банке, гениальный ботаник профессор Лютиков и и один чёрный кот, двое респектабельных викторианских джентльмена — вот наши сегодняшние герои. Кстати, вам привет от пищевой моли. Она тоже кое-что знает на эту тему.

Татьяна Ухова. Кузнечик

Татьяна Ухова. Кузнечик

Татьяна Ухова. Кузнечик

В конце лета уже заранее одолевает грусть по запахам цветов и трав, солнечным пятнах на листьях и тому непередаваемому ощущению летней свободы, которую может выразить разве что ветер в волосах. Художнице Татьяне Уховой удалось задержать эти чувства и переживания в книжке-картинке. Этот жанр называется «тихая книга», и всю историю здесь рассказывают иллюстрации. А история о девочке Тане, которая решила позагорать на даче летним днём и от скуки принялась изучать окружающий мир. Казалось бы, кузнечик, посаженный в банку — и что же? А то, что это про… ладно: это, конечно, про природу и экологию. Но в первую очередь это про свободу и то ощущение счастья, упоения жизнью, которое если отнимешь у другого, никогда не обретёшь сам.

Когда это и понимать, как не летом.

Для более взрослых читателей напрашивается параллель с популярным в 1980-е мультфильмом «Контакт». Действительно, контакт с иным разумом.

0+

Самокат

Мария Краснова-Шабаева. Дома и домики в Бермудском треугольнике

Мария Краснова-Шабаева. Дома и домики в Бермудском треугольнике

В самом начале XX века мировую общественность потрясло исчезновение пассажирского лайнера «Пчела» где-то в районе Бермудских островов. Вместе с лайнером исчезли гениальные учёные — профессор ботаники Лютиков и его жена архитектор госпожа Малютикова (прозванная так мужем — любя — за свой маленький рост). И только в наши дни выяснилось, что учёный тандем все эти годы занимался невероятными архитектурными конструкциями — всевозможными домами и домиками! — на островах Бермудской гряды. Эта группа небольших островков называется Домикиканские острова. Есть там остров Оранжереи, Безумный лес, озеро Насекоми и Пролив Песчаного Угря. Основная особенность коренного населения — невероятно сильная страсть к архитектуре. Каких только жилищ не возводят местные жители: и со стеклянным куполом, и летающий дом, и Город Ветров, и удивительные памятники белке — тоже обитаемые!

Кстати, о населении Домикиканы. Оно делится на коренное — например, люстрицы, кроты-садоводцы или Анатолий Михайлович Селёдкин, и потерпевших кораблекрушение. Например, Лётчик. Это он придумал Летающий дом. У него есть любимая ученица — Шерстокрыл Дарья (профессионал в области летучих домиков). А подводные жители Пролива Песчаного Угря все поголовно живут в субмаринах — они их строят сами.

Об этом удивительном месте нам рассказала Мария Краснова-Шабаева, которая тоже увлечена архитектурой и мечтает о том, чтобы на планете было как можно больше самых удивительных домов и домиков. А чтобы её мечта сбылась скорее, в книге есть инструкции по созданию теплицы, домика для насекомых, воздушного змея, дома-поплавка и других замечательных построек.

6+

Самокат

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Сладкая картошка

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Стрекозиный пруд

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Парад грибов

Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Сладкая картошка Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Стрекозиный пруд Кадзуо Ивамура. 14 лесных мышей. Парад грибов

Большое и дружное мышиное семейство Кадзуо Ивамуры на этот раз отправляется копать батат — сладкую картошку. Это не то, что собирать семена или орехи — корень батата тянется глубоко под землёй! Но бабушка и дедушка, мама и папа и десять мышат справятся — все вместе. И, как обычно, подадут пример истинно японского упоения красотой жизни в каждом её моменте.

Сравнение с кукольным домиком прямо-таки напрашивается, но выходит далеко за пределы мышиной норы.

«Стрекозиный пруд» — история жаркого летнего дня, когда мыши плещутся в ручье и запускают свою маленькую флотилию. Журчит вода, осока шуршит на ветру, а кругом трепещет крыльями множество стрекоз. Провокация, надо сказать, бессовестная — а ну как у читателя вблизи нет водоёма? Зато именно такая провокация приведёт на природу тех, кто засиделся дома. Ну, а рассматривать книгу можно в пути, предвкушая наслаждение жизнью — с истинно японским умением видеть чудеса в мелочах.

В «Параде грибов» мыши играют в прятки в осеннем лесу. Какое зрелище им открывается! Приходило вам в голову, что грибной лес — завораживающе красивое зрелище? Изумрудный, бурый, рыжий ковёр мхов, яркие шляпки, удивительные формы и… неуместное слово «фактуры», но как-то надо передать прелесть грибов? Все эти кружевные жабо, лакированные шляпки и плиссированные складки под ними? В общем, удовольствие для глаз.

В отличие от классического виммельбуха — книги для рассматривания — здесь есть текст, а также названия всего, что растёт, цветёт и попадается в лесу.

На русский язык уже переведены «Завтрак», «Колыбельная», «Переезд», «Новый год», «Стирка», «Тыква», «Пикник».

3+

Самокат

Майя Кастелиц. Мальчик и дом

Майя Кастелиц. Мальчик и дом

Майя Кастелиц придумала историю, которая напоминает что-то из детства — такого, каким мы обычно его себе представляем в фантазиях: старого доброго прошлого. Встреча, которая произошла как-то в сумерках при участии чёрного кота, за которым, сам не зная зачем, отправился мальчик — одновременно и приключение, и красивая метафора. «Всегда следуй велениям своего сердца», — как бы говорят вечерние улицы, и крутая лестница старого дома, и этот нахальный чёрный кот. Явно ведь что-то знает!

Иллюстрации стилизованы под старое фото, и кажется, что встреча двух друзей произошла когда-то на самом деле.

И кто докажет, что нет? Разве велениям сердца следуют не затем, чтобы встретить кого-то близкого?

Тоже «тихая книга», в которой иллюстрации рассказывают всё сами, без единой буквы.

6+

Речь

Казнов, Водарзак&Косби. Насекомые в комиксах. Часть 3

Казнов, Водарзак&Косби. Насекомые в комиксах. Часть 3

Остерегайтесь этой книги. После неё вы уже вряд ли вы сможете недрогнувшей рукой прихлопнуть пищевую моль. Одно дело — пищевая моль, как мы привыкли её называть, и совсем другое — мельничная огнёвка. Это её настоящее имя, а драматическая история этого доверчивого существа с большим и глупым сердцем растрогает даже самых чёрствых. Но не только о любви и феромонах тут речь. Бабушка — мы с ней уже знакомы — отправляется на этот раз в инсектариум. Не сама, понятное дело, при некотором воздействии внука-энтомолога. Но даже этот умный мальчик понятия не имеет, что это не он пришёл посмотреть насекомых. Всё наоборот: это к насекомым приводят людей!

Бедная бабушка, она могла бы только мечтать, чтобы насекомые водились в специально отведённых местах. Они повсюду! Ладно, термиты — в нашей средней полосе хотя бы их нет. (Поэтому на них можно злорадно полюбоваться). Зато дрозофилы! Осы! Комары! И, наконец, муравьи!

Ладно-ладно, не падайте в обморок. Вот для успокоения бабочка-белянка. Да-да, та самая капустница. Несколько драматично — с красотой всегда так.

А вот ногохвостка — живое воплощение высоких технологий. Шелковичный червь — исторический персонаж. Бражник — та самая «мёртвая голова». До того эффектен, хоть сейчас в супергерои. Ах, да: комнатная муха. Поразительные способности. Вот бы и нам так. Тут же и устройство муравейника — наводит на конструктивные мысли. Ну, а к диалогу пчёл лучше всего прислушаться, пока нам не стало не до шуток.

Бодрящая порция чёрного юмора, много полезного, и да — книга наводит на мысли.

Совсем как устройство муравейника. Только вот мельничная огнёвка — с ней придётся разбираться самостоятельно. Лучше всего следовать велению сердца. Оно ведь давно подсказывает вам, что насекомые — это никакое не фу, а очень интересно. Видите, кто-то ползёт? Положите газету. Вглядитесь. Правда, какое прекрасное и удивительно устроенное существо?

6+

Пешком в историю

Грэм Кеннет. Ветер в ивах

Грэм Кеннет. Ветер в ивах

Прелесть природы — не только удовольствие для зрения. Классика из классики, история с истинно английским юмором о дружбе и приключениях каким-то образом заключает в себе и умение любоваться (природы здесь много, она сцена для каждого события, и всё описанное — неотъемлемая часть приключений). Крот и дядюшка Рэт — два респектабельных пожилых джентльмена — надеются провести время, наслаждаясь тихим прекрасным днём. Поначалу так и кажется, что это книга о прелестях рыбалки, прогулки солнечным днём по бережку или вдыхания запахов леса.

Но только не тут-то было: эксцентричный Жаб со своими проектами то и дело попадает в историю, а заодно вмешивает туда своих друзей. Которым приходится совершать то, о чём они не могли даже помыслить!

И традиция кукольного домика — она тоже здесь. Милый скромный быт Крота, устройство берлоги нелюдимого дядюшки Барсука, прачка на берегу реки (это у неё разживётся маскарадом неугомонный Жаб) — всё это как-то очень напоминает то настроение, которое воплотил и Кадзуо Ивамура. Вообще напрашивается мысль, что японский художник, наш современник, каким-то образом не прошёл мимо классической сказки викторианских времён.

Если же это простое совпадение, то оно закономерно: умение чувствовать прелесть жизни — великая мудрость. Разве что весёлый хаос Жаба всё же не в японской традиции.

6+

Редакция Вилли Винки

Читайте ранее в этом сюжете: Готовить ребенка к школе? Или читать книги об этом?