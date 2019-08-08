Познань, Польша, , 16:58 — REGNUM

Популярную настольную игру «Крылья» (Wingspan) выпустят в виде компьютерной игры. Об этом сообщила польская игровая студия Monster Couch в своем аккаунте в Twitter 7 сентября.

В опубликованном посте представители компании предлагают присоединиться к игре в «Крылья»: в ней участники соревнуются друг с другом, пытаясь привлечь как можно более редкие виды птиц в свои заповедники. В конце поста стоит хештег Gamescon 2019: скорее всего, игру представят на международной выставке компьютерных игр в Кёльне (Германия), которая пройдет 19−23 августа 2019 года.

https://twitter.com/monstercouch/status/1159133347240534016

Игра «Крылья» Элизабет Харгрейв была выпущена в 2019 году. Она находится в топе рейтинга семейных игр по версии международного сайта BoardGameGeek. В игре могут участвовать от 1 до 5 игроков, среднее время одной партии — час. Издательство «Лавка игр» занимается локализацией проекта в России.

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