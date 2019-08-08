Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM

8 августа в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка произведений Константина Сомова — одного из крупнейших мастеров русского искусства первой половины ХХ века, яркого представителя творческого объединения «Мир искусства».

На экспозиции представлено более 100 произведений из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, государственных музеев и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Среди работ мастера — портреты, пейзажи, книжная графика, фарфоровая пластика.

Выставка продлится до 4 ноября.

Генеральный спонсор экспозиции — Банк ВТБ.