Курск, , 14:37 — REGNUM

8 августа в Курске стартует культурологический марафон «Все грани Гранина». Цикл мероприятий посвящен 100-летию со дня рождения замечательного российского и советского писателя, фронтовика и общественного деятеля Данила Гранина. Курск выбран как начальная точка всероссийского празднования потому, что является малой родиной литератора — он родился в деревне Волынка недалеко от города Рыльска. Об этом сообщается на сайте Года литературы.

22 августа марафон примет Волгоград, 5 сентября он переместится в Москву, 27 сентября — в Псков, 9 октября — в Калининград. Финальной точкой марафона станет город на Неве, где мероприятия начнутся 12 декабря. Всего в рамках фестиваля пройдет более 120 мероприятий — выставки, флешмобы, кинопоказы, дискуссии.

Одним из центральных событий станет передвижная выставка, на которой будет представлены картины молодых художников, попытавшихся отразить сюжеты и героев произведений мастера.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России. В Санкт-Петербурге будет установлен памятник писателю. Также выйдет в свет новое полное собрание сочинения Даниила Гранина.