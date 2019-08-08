Лос-Анджелес, США, , 14:35 — REGNUM

Актер Маколей Калкин представил собственный вариант фильма «Один дома», где будучи ребенком актер исполнял главную роль. Фото «в образе» он опубликовал в своем аккаунте в Twitter 8 августа.

На фото актер сидит дома с тарелкой еды и ноутбуком на коленях в расслабленной позе. Подпись гласит: «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома».

https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1159215737006804992

Калкин также отметил в комментариях официальный аккаунт кинокомпании Disney c просьбой к представителям компании связаться с ним. За несколько часов фото успело набрать 450 тыс. лайков.

В декабре 2018 года стало известно, что Disney планирует переснять культовую франшизу фильмов «Один дома». Маколей Калкин играл главную роль в этих произведениях: он был маленьким мальчиком, которого родители случайно забывали то дома, то в путешествии.

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