Москва, , 13:54 — REGNUM

Певица Наргиз получила письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA о расторжении контракта. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Певица Наргиз (cc) Равиль Иткулов

По ее словам, официальный документ о расторжении контракте и прекращении сотрудничества, а также о запрете исполнять музыкальные произведения она получила еще 16 июля.

В настоящее время намеченные на август выступления Наргиз под угрозой срыва, уже отменены концерты в Ростове-на-Дону и Воронеже, отметила певица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

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