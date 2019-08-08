Нижний Новгород, 8 августа 2019, 12:32 — REGNUM
Два нижегородских высших учебных заведения попали в перечень лучших гуманитарных вузов России по версии федерального рейтинга «Национальное признание». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
В рейтинге участвовали 700 гуманитарных университетов страны с государственной аккредитацией.
«Делая рейтинг, мы исходили из того, что вуз — это люди. Именно преподаватель… формирует в вузе своего рода культуру и нормы поведения в определенной предметной области. Если профессура в вузе сильная, то она и в условиях недостатка материальной базы найдет возможность дать вам нужные знания или навыки», — отмечают составители рейтинга.
Сначала формировались рейтинги по определенным направлениям — технические, гуманитарные, медицинские. Затем оценивалась значимость вузов по основным реализуемым дисциплинам.
Так, 20-ю строчку рейтинга занял Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова. Показатели выше среднего по стране продемонстрировала и Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки — 30-е место.
Также в число лучших вошли вузы Приволжского федерального округа — Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань), Казанский государственный институт культуры, Самарский государственный институт культуры, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова.